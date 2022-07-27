İspanya yabancı vatandaşların ülkede çalışmasını kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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İspanya yabancı vatandaşların ülkede çalışmasını kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı

27.07.2022 13:49
İspanya yabancı vatandaşların ülkede çalışmasını kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı

İspanya'da hükümetin, yabancıların ülkede yasal olarak çalışmasını kolaylaştırmak için göçmen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İspanya'da hükümetin, yabancıların ülkede yasal olarak çalışmasını kolaylaştırmak için göçmen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

Göç Bakanı Jose Luis Escriva, reform ile iki yıl ya da daha fazla uzun süre ülkede yaşayan yabancıların yasal işgücü piyasasında "köprü görevi" göreceğini ve rağbet gören mesleklerle ilgili eğitime izin verileceğini açıkladı.

Escriva, söz konusu değişikliğin yasal, güvenli ve organize göçü teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Yasa tasarısıyla, iki yıl veya daha uzun süredir ülkede yaşayan yabancı işçiler, talep gören sektörlerdeki işler için eğitim alabilecek ve geçici oturma izni alabilecek.

Bunun yanı sıra uluslararası öğrenciler eğitimlerinin sonunda üç yıl beklemeden İspanya'da çalışmaya başlayabilecek ve yabancı uyruklu öğrencilere haftada 30 saate kadar çalışma izni verilecek.

Söz konusu reformun mevsimlik göçmen işçileri kapsayacağı belirtilirken, daha önce uygulanan prosedürlerin yavaş ve yetersiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da yaklaşık 500 bin kişi kayıt dışı çalışıyor.

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Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya yabancı vatandaşların ülkede çalışmasını kolaylaştıran yasa tasarısını onayladı - Son Dakika

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