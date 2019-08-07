Son Dakika Haberleri: İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı
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İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı

1 saat önce

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı.

İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı, System.String[]
İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı.
Hükümet, İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33 
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