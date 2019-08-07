İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı
1 saat önce
İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı.
İspanya
'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmalarında ilerleme sağlanamazken, hükümetsiz 100 gün geride kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:33
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