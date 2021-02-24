İspanya'da insanlık dramı: Bu kez de cam şişe dolu konteynerden mülteci çıktı - Son Dakika
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İspanya'da insanlık dramı: Bu kez de cam şişe dolu konteynerden mülteci çıktı

24.02.2021 12:01

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri cam şişe dolu konyetere gizlenmiş 41 göçmen yakaladı.

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'daki sınır görevlileri cam şişe dolu konyetere gizlenmiş 41 göçmen yakaladı.

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki sınır kenti olan Melilla'da peş peşe insanlık dramı görüntüleri gelmeye devam ediyor. İspanyol Sınır polisi  Melilla Limanı'nda cam dolu onteynerde saklanan 41 göçmen yakaladı. Göçmenlerden bir kısmı geri dönüşüm için bekleyen camla dolu bir konteynerde 10 saat kaldığını ifade eden İspanya'nın askeri kolluk teşkilatı Guardia Civil, göçmenlerin saklandığı o anları medyaya servis etti. Görüntülerde, cam şişe dolu konteynere saklanan mültecilerin polis tarafından çıkarıldığı anlar yer aldı. İspanya polisi yılın ilk çeyreğine kadar  bin 781 göçmenin yakalandığını açıkladı.

4 GÜN ÖNCE DE KÜL ÇUVALINDAN ÇIKMIŞTI

Öte yandan, dört gün önce de Melilla'daki sınır görevlileri İspanya'ya ihraç edilen kül çuvalının içine gizlenmiş mülteci yakalamış, zehirli olduğu belirtilen çuvala gizlenmiş mültecinin dramı kameraya yansımıştı.

Kaynak: DHA
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Kuzey Afrika, İspanya, Mülteci, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da insanlık dramı: Bu kez de cam şişe dolu konteynerden mülteci çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da insanlık dramı: Bu kez de cam şişe dolu konteynerden mülteci çıktı - Son Dakika
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