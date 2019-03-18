İspanya'da İslamofobide Artış

İspanya'da endişe verici boyutta olmasa da son yıllarda ciddi oranda artış gösteren İslamofobik nefret suçları ve medyadaki İslamofobik söylemler uzmanlara göre uyarı vermeye başladı.

İspanya'da endişe verici boyutta olmasa da son yıllarda ciddi oranda artış gösteren İslamofobik nefret suçları ve medyadaki İslamofobik söylemler uzmanlara göre uyarı vermeye başladı.



İspanya İçişleri Bakanlığının yayımladığı raporda, ülke genelinde 2017'de toplam 103 dinsel içerikli nefret suçu vakası yaşandığı ve bir yıl öncesine oranla yüzde 120'lik artış tespit edildiği bildirildi.



Dinsel nefret suçlarının çok büyük oranda İslamofobik olması ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Katalonya bölgesinde görülmesi dikkati çekti.



İspanya'da sayısı yaklaşık 2 milyon olan Müslüman toplumunun en fazla yaşadığı yer olan ve 317 camisi bulunan Katalonya bölgesindeki İslamofobik nefret ve saldırı suçlarındaki artış oranının 2016 ile kıyaslandığında 2017'de yüzde 307'yi bulduğu ifade edildi.



Rapora ilişkin İspanyol basınına değerlendirme yapan Barcelona İl Savcılığı Nefret ve Ayrımcılık Suçları Koordinatörü Miguel Angel Aguilar, "Saldırılarla bağlantılı olarak İslamofobide ve Müslümanlara karşı saldırılarda ve sosyal medyada dinsel nefret içerikli konuşmalarda alarm verecek düzeyde olmasa da bir artış gözlemledik." dedi.



Aguilar, Barcelona'da 2017'de açılan dinsel nefret suçlarıyla ilgili 41 davadan 39'unun İslamofobik olduğunu belirtti.



İspanya İslam Komisyonu da Barcelona kent merkezinde 17 Ağustos 2017'de düzenlenen terör saldırısı sonrasında şimdiye kadar 300'den fazla duvarlara yazılan İslamofobik yazı ve saldırı tespit ettiklerini açıkladı.



Diğer yandan İçişleri Bakanlığının raporunda, dinsel içerikli nefret söylemlerinin internet ve sosyal iletişim ağlarında da arttığı vurgulandı. Emniyet Müdürlüğünün elindeki verilerde, ülkedeki nefret suçlarıyla bağlantılı vakaların yüzde 36,5'inin internet, yüzde 17,9'unun da sosyal iletişim ağları üzerinden yapıldığı kaydedildi.



"İspanyol basının büyük kısmının islamofobik olduğunu ilk kez söyleyebiliriz"



Ayrıca İspanya'daki bazı vakıf ve üniversitelerinin inisiyatifiyle hazırlanan ve geçen haftalarda sunulan "Medyada İslamofobi Gözlemi 2017 Raporu"nda, basında İslamofobinin "tartışılmaz bir gerçek" olduğu vurgulandı.



Rapora ilişkin bir değerlendirme yapan Fener Vakfı Başkanı Pedro Rojo, İspanyol basınında İslamafobik söylemler üzerine çalışmalarına 2017'de başladıklarını belirterek, "2017 yılında tüm gazetelerdeki yazıların yaklaşık yüzde 65'i İslamofobik. O yüzden, akademik ve bilimsel bir çalışmaya dayanarak İspanyol basının büyük kısmının İslamofobik olduğunu ilk kez söyleyebiliriz." dedi.



Uzmanlar, İspanya'da İslamofobinin diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük düzeyde olduğunu ancak ülke siyasetinde aşırı sağın yükselişe geçmesiyle birlikte artış gösterebileceği uyarısında bulundu.

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