İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi
1 saat önce
İşsizliğin 2013 yılında yüzde 27,16'ya kadar çıktığı İspanya'da yürütülen etkin mücadele sonuç verdi.
İşsizliğin 2013 yılında yüzde 27,16'ya kadar çıktığı İspanya
'da yürütülen etkin mücadele sonuç verdi. Ülkede işsizlik geçen yıl yüzde 2 düştü ve 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40
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