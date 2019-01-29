Son Dakika Haberleri: İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi

İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi

1 saat önce

İşsizliğin 2013 yılında yüzde 27,16'ya kadar çıktığı İspanya'da yürütülen etkin mücadele sonuç verdi.

İspanya'da işsizlik 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi, System.String[]
İşsizliğin 2013 yılında yüzde 27,16'ya kadar çıktığı İspanya'da yürütülen etkin mücadele sonuç verdi. Ülkede işsizlik geçen yıl yüzde 2 düştü ve 10 yıl sonra yüzde 15'in altına indi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 

İspanya, Ekonomi
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