İspanya'da kaçan boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdüler - Son Dakika

- İspanya'da kaçan boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdüler

MADRİD - İspanya'nın Guadalajara eyaletinde düzenlenen "boğa kesme yarışması" sırasında kaçan boğanın peşine düşen şahıslar, boğayı durdurmak için araçla çarparak öldürdü.

İspanya'nın Guadalajara eyaletinde yer alan Brihuega şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen "boğa kesme yarışması" sırasında bir boğa kaçtı. İki kişiyi yaralayarak yarışmanın düzenlendiği alandan çıkan boğa, şehrin sokaklarında koşmaya başladı. Yarışmaya katılan bazı kişiler ise araçları ile boğayı yakalamaya çalıştı. Saatler süren kovalamacanın sonunda kaçan boğayı durdurmak için araçla çarpan şahıslar, ağır yaralanan boğanın ölümüne neden oldu.

Boğaya aracın çarptığı an ise bölge sakinleri tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine hayvan koruma dernekleri olaya tepki gösterdi. Yetkililer, tepkilerin ardından harekete geçerek, araç sürücüsünün kimliğinin tespit edildiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapılacağını aktardı.