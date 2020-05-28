İspanya'da kademeli normalleşmede yeni adım - Son Dakika

İspanya'da kademeli normalleşmede yeni adım

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme çerçevesinde 1 Haziran pazartesiden itibaren yeni adımlar atılması kararı aldı.

İspanya'da kademeli normalleşmede yeni adım, System.String[]

İspanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme çerçevesinde 1 Haziran pazartesiden itibaren yeni adımlar atılması kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 17 özerk yönetim ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı olan Ceuta ve Melilla kentlerinden gelen normalleşmede üst aşamaya geçme taleplerini değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, düzenlediği basın toplantısında, bu hafta itibarıyla İspanyolların yüzde 53'ünün ikinci, yüzde 47'sinin ise üçüncü aşamada olduğunu hatırlatarak, gelecek haftadan itibaren bu oranının yüzde 70 (32 milyon) üçüncü aşama ve yüzde 30 (15 milyon) ikinci aşamaya çıkarılacağını belirtti.

İlla, salgının en yoğun görüldüğü ve 25 Mayıs'ta ikinci aşamaya geçirilen Madrid, Barselona, Lleida kentleri ile Castilla y Leon bölgesinin yarısının en az 8 Haziran'a kadar bu seviyede tutulmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan İlla, Madrid özerk yönetimi hükümetinden gelen, pazartesiden itibaren lise son sınıf öğrencilerinin okula başlamasıyla ilgili talebin ise kabul edilmediğini kaydetti.

Diğer yandan İspanya'da salgının en az görüldüğü, Kanarya ve Balear bölgelerinde, toplamda 45 bin nüfusun yaşadığı La Gomera, El Hierro, La Graciosa ve Formentera adalarında da 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmedeki son aşamaya geçilecek.

Balear Adaları özerk yönetiminin, bölgenin tamamının dördüncü aşamaya geçme talebi Bakanlık tarafından reddedildi.

İspanyol hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında mevcut durumda 7 Haziran'a kadar geçerli olan olağanüstü hali, kademeli normalleşme sürecinin tüm ülkede tamamlanmasına kadar uzatılmasını istiyor.

Bakanlığın açıkladığı son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar ölenlerin sayısı 27 bin 119 olarak verilirken, ülkede toplam vaka sayısı 237 bini geçti.

Üçüncü aşamaya geçilen ülkenin çoğunluğunda sosyal ve ekonomik hayatta şu izinler veriliyor:

"Ortak kullanım alanları kapalı olmak şartıyla alışveriş merkezlerinin yüzde 40 kapasiteyle açılması, restoran ve barların kapalı alanlarının yüzde 40 doluluk oranıyla ve sadece masaya servisle açılması, kreşlerin açılması, sinema, tiyatro ve konser salonlarının yüzde 33 kapasiteyle açılması, jimnastik salonları ve spor merkezlerinin yüzde 30 kapasiteyle açılması, otellerde ortak kullanım alanlarının da yüzde 33 kapasiteyle açılması, dini ibadet yerlerinde kapasitenin yüzde 50'ye çıkarılması, aile ve arkadaş toplanmalarında sayının 10'dan 15'e çıkarılması, açık alanda 100 kapalı yerlerde 50 kişiyle sınırları düğün yapılması, havuzların yüzde 30 kapasiteyle, sosyal mesafeye uymak şartıyla da plajların açılıp, denize girilmesi."

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da kademeli normalleşmede yeni adım - Son Dakika

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