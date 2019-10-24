İspanya'da kadın futbolcular asgari ücretin yükseltilmesi için greve gidiyor
1 saat önce
İspanya'da profesyonel kadın futbolcular aldıkları asgari ücret ve kendileriyle yapılan yarı zamanlı sözleşmelerin iyileştirilmesi için ülke genelinde greve gideceklerini açıkladı. Kadın futbolcular 16.000 euro olan asgari ücretin yıllık 20 bin euro'ya çıkarılmasını istiyor.
İspanya'da profesyonel kadın futbolcular aldıkları asgari ücret ve kendileriyle yapılan yarı zamanlı sözleşmelerin iyileştirilmesi için ülke genelinde greve gideceklerini açıkladı.
Aylar süren görüşmelerin ardından kadın futbolcular arasında yapılan oylamada yüzde 93 oranında "grev" lehinde karar alındı. İspanya Futbolcular Federasyonu'nun (AFE) organize edeceği grevin 16 Kasım tarihinde başkent Madrid'de başlaması planlanırken, AFE Başkanı David Aganzo 3 Kasım'da verilecek uluslararası ara sebebiyle başka bir tarihin de görüşülebileceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:58
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