İspanya'da kadın futbolcular asgari ücretin yükseltilmesi için greve gidiyor

İspanya'da profesyonel kadın futbolcular aldıkları asgari ücret ve kendileriyle yapılan yarı zamanlı sözleşmelerin iyileştirilmesi için ülke genelinde greve gideceklerini açıkladı.



Aylar süren görüşmelerin ardından kadın futbolcular arasında yapılan oylamada yüzde 93 oranında "grev" lehinde karar alındı. İspanya Futbolcular Federasyonu'nun (AFE) organize edeceği grevin 16 Kasım tarihinde başkent Madrid'de başlaması planlanırken, AFE Başkanı David Aganzo 3 Kasım'da verilecek uluslararası ara sebebiyle başka bir tarihin de görüşülebileceğini kaydetti.