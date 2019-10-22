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İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı

1 saat önce

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi (Primera Iberdrola) kulüplerinde forma giyen futbolcular, greve gitme kararı aldı.

İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı, System.String[]

İspanya Kadınlar 1. Futbol Ligi (Primera Iberdrola) kulüplerinde forma giyen futbolcular, greve gitme kararı aldı.

İspanyol Futbolcular Derneği (AFE) Başkanı David Aganzo, kadın futbolcuların greve gitme kararından dolayı toplu sözleşmede anlaşma sağlanıncaya kadar Primera Iberdrola'da hiçbir maçın oynanmayacağını açıkladı.

AFE tarafından basına verilen bilgilerde, 2018 yılı sonundan bu yana yürütülen ve kadın futbolcular için ilk olacak toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

İspanya 1. liginde oynayan kadın futbolcuların, erkek futbolcularla aynı hakları talep ettikleri belirtildi.

Kadın futbolcuların talepleri arasında en düşük brüt maaşın 12 bin avro olması, grev ve tatil hakları ile hamile kalmaları durumunda ülke genelinde uygulanan protokolun geçerli olması gibi başlıklar yer aldı.

Primera Iberdrola'da 16 takım mücadele ederken, 2019-2020 sezonunda en son 6. hafta maçları oynandı.

İspanya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:46 Kaynak: AA
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