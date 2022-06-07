İspanya'da kadın ticaretine verilen cezalar artırılıyor

İspanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE), ülkede kadın ticaretine yönelik cezaların artırılmasını öngören yasa tasarısı, Meclisteki ilk oylamadan geçti.

Avrupa'da fuhuş sektörünün ve kadına yönelik şiddet vakalarının en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da hükümet, bu toplumsal yaraya çözüm yolları aramaya devam ediyor.

İlk olarak, kadının sözlü, direkt rızası olmadan her türlü cinsel ilişkinin saldırganlık olarak kabul edildiği, "sadece evet evet demektir" olarak adlandırılan yasa tasarısını geçen ay Meclisten geçiren hükümet, şimdi de fuhuş sektörünü hedef alan yeni bir tasarının yasalaşması için ilk onayı aldı.

Meclisteki birçok siyasi partiden ciddi eleştiriler alan fuhuş sektörüyle ilgili tasarının geçmesinde, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin desteği önemli oldu.

İspanyol parlamentosunda genel kuruldaki görüşmelerin ardından ekim ayında yasalaşması öngörülen tasarı, Ceza Yasası'nın 187. maddesinde değişiklik yapılarak, şiddet, korkutma, fiziksel üstünlük ile ihtiyaç ve savunmasızlık durumlarını kötüye kullanarak kadınları fuhşa zorlayanlara 3 ila 6 yıl hapis ve para cezası verilmesini öngörüyor.

Mevcut yasada ise 2 ila 4 yıl hapis ile para cezası uygulanıyor.

Tasarı ayrıca cinsel ilişkiye zorlanan kadınla birlikte olanlara ve konutlarını fuhuş için kullananlara da hapis (1 ila 3 yıl) ve para cezaları getirilmesini içeriyor.

Tasarıyı sunan PSOE'nin Genel Sekreter Yardımcısı Adriana Lastra, Mecliste yaptığı konuşmada, "İspanya'da fuhuş sektöründe çalıştırılan 45 bin kadın var. Cinsel sömürü, kadın bedeniyle ticaret, köle sisteminin kalıntısıdır." dedi.

Bask ve Katalan siyasi partilerinin temsilcileri ise PSOE'yi "demagoji yapmak, fuhşu ortadan kaldıracak bir çözüm sunmamak, fuhuş yapan kadınların haklarını savunmamak ve toplumda yeterli düzeyde tartışma açmadan aceleci olmakla" eleştirdi.