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İspanya'da kamyon şoförleri akaryakıt zamlarını protesto etti - Son Dakika

İspanya'da kamyon şoförleri akaryakıt zamlarını protesto etti

15.12.2021 15:24
İspanya'da kamyon şoförleri akaryakıt zamlarını protesto etti

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı 20-22 Aralık tarihlerinde grev kararı alan kamyon şoförleri, bazı büyük şehirlerde trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki zamlara karşı 20-22 Aralık tarihlerinde grev kararı alan kamyon şoförleri, bazı büyük şehirlerde trafiği yavaşlatma eylemi yaptı.

İspanya Ticari Taşımacılar Konfederasyonunun çağrısıyla başkent Madrid ile Valensiya, Almeria ve Kurtuba kentlerinde örgütlenen kamyoncular, gün içinde yaptıkları eylemlerle kent merkezlerindeki trafiği tıkadı.

Madrid'de polisin sınır getirdiği 30 kamyonla kent merkezine gelen kamyoncular, kortej halinde yavaş seyrederek trafiği yavaşlattı.

Akaryakıt fiyatlarındaki zamlar ve sektörün uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarına hükümetin çözüm getirmesi gerektiğini savunan kamyoncular, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşma sağlanmaması durumunda, Noel tatili öncesinde önemli bir tarih olan 20-22 Aralık'ta ülke genelinde greve gideceklerini hatırlattı.

Son 1 yıl içinde akaryakıt fiyatlarında görülen yüzde 40'a varan zamlara daha fazla tahammül edemeyeceklerini belirten taşımacılık sektörünün temsilcileri, ayrıca treyler yükleme ve boşaltmanın şoförlere yasaklanması, otoyollarda otomatik geçiş kolaylığı ve indirimi ile güvenli dinlenme alanları taleplerinde bulundu.

Eyleme katılan şoförlerden Javier Solis, "Eğer taleplerimizde anlaşma sağlanmazsa greve gideceğiz. İstersek ülkedeki trafiği durdurabileceğimizi, taşımacılık sektörünü felç edebileceğimizi hükümete gösterdik ama biz bunu istemiyoruz. Müzakereyle çözebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Bir diğer sektör temsilcisi Jose Luis Lopez Jurado da "Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşma sağlayamazsak greve gitmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Bizim talebimiz oldukça net; akaryakıt zammı kadar bizim tarifelerimizin de yükselmesine izin versinler ve boşaltma-yükleme işlemlerini şoförlerin yapmasına yasak getirsinler. Hem yakıt zamları hem de salgın yüzünden ekonomik kayıplarımız yüzde 50'ye kadar ulaştı. Biz çalışmak istiyoruz, kayıplarımızın daha da artmasını değil." açıklamasında bulundu.

Son olarak 2008 yılında greve giden taşımacılık sektörünün temsilcileri, ülkede 15 bine yakın kamyon şoförü açığı olduğunu belirtiyor.

Togo Cumhuriyeti, Akaryakıt, İspanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da kamyon şoförleri akaryakıt zamlarını protesto etti - Son Dakika


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