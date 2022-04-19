İspanya'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor - Son Dakika

İspanya'da korona virüs salgınında alınan kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı.

İspanya'da korona virüs salgını ile mücadelede uygulanan maske zorunluluğu geçtiğimiz aylarda açık alanlarda kaldırılmıştı. İspanyol yetkililer, salgının seyrini dikkate alarak kapalı alanlarda da maske kullanma zorunluluğunu kaldırdı. Yarın itibarı ile yürürlüğe girecek uygulama ile kapalı alanlarda maske takmak zorunlu olmayacak. Ancak hastaneler, sağlık ocakları, huzurevleri, eczaneler ve toplu taşıma araçlarında maske kullanımı devam edecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias, "Hastaneye kaldırılan bir kişi odasının dışında ortak bir alandayken, savunmasız insanları korumak için maske takmaya devam etmek zorunda kalacak" dedi. Bakan Darias, huzurevleri ve sosyal konutlarda yaşayanların maske takmak zorunda olmadığını ancak dışarıdan gelen herkesin virüs taşıma tehlikesi göz önünde bulundurularak maske takması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan PCR testi pozitif çıkan kişilerin de evlerinde aileleri var ise karantina süresince maske takması zorunlu olurken, yarın itibarıyla okullarda, enstitülerde ve diğer eğitim merkezlerinde hiçbir koşulda zorunlu olmayacak.

BAKANLIKTAN "SORUMLU KULLANIM" ÇAĞRISI

Ülkede maske kullanma zorunluluğu kaldırılırken, salgının kontrol altına alınması amacıyla Sağlık Bakanlığı "sorumlu kullanım" çağrısında bulundu. İş yerlerinde, havalandırmanın iyi olmadığı, sosyal mesafenin korunamadığı yerlerde maske takılmasının önemli olduğu ifade edildi.

(İHA)