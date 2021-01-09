İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı - Son Dakika

İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı

09.01.2021 21:55
İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı, System.String[]

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası son 24 saatte 3 can aldı.

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası son 24 saatte 3 can aldı.

Ülkede kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran, 600 kadar yolu trafiğe kapatan kar fırtınasından dolayı çok sayıda araç yolda kaldı.

Jandarma ve Sivil Yardım kuruluşlarından yapılan açıklamalarda, dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 1500'den fazla kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, basına yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız var. Ama yas tutmamız gereken 3 ölümüz oldu." dedi.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise neredeyse tüm yollar ile Barajas Havalimanı kapatıldı.

Ayrıca tren ve otobüs seferleri durdurulurken, kent içinde tek toplu ulaşım aracı olarak hizmet veren metronun 24 saat açık kalacağı, sokakta kalan evsizlere de metro içinde gıda ve barınma yardımı verileceği açıklandı.

30 saat aralıksız yağan kardan dolayı ağaçların devrilmesiyle çok sayıda arabanın zarar gördüğü Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Jandarma, İspanya, Sivil, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kanlı pusu! Cezaevinden yeni çıkan taksi şoförü, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz Ukrayna'da gaz boru hattında büyük patlama! Yerleşim yerleri boşaltıldı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı Karayipler'de tatil yapan Şeyma Subaşı, lüks tekneden bikinili pozlarını paylaştı Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı
Endonezya'da düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı Endonezya'da düşen uçağın enkazı 4 ayrı noktaya dağıldı         
22:08
Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed Fatih Terim, transfer açıklamasında işaret etti! İşte taraftarın merak ettiği Mohamed         
21:51
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor WhatsApp'ın tepki çeken kararı sonrası boykot büyüyor         
21:19
Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, ocak ayında denize girdi         
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü: AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı Bill Gates havacılık şirketi satın almak için kolları sıvadı         
18:08
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanacak ceza 2 bin 67 lira oldu         
13:11
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 22:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da kar fırtınası 3 can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei