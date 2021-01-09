İspanya'da "kar fırtınası" hayatı durdurdu - Son Dakika

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan kar fırtınası, kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımını büyük ölçüde durdurdu.

"Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 600 kadar yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda aracın da yolda kaldığı bildirildi.

Jandarma kurumundan yapılan açıklamada, dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Zaragoza'da bir evsizin ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadının soğuktan donarak hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

"Kırmızı" alarma geçildi

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yolların ve Barajas Havalimanı'nın kapatıldığı, tren ve otobüs seferlerinin durdurulduğu duyuruldu.

"Kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek"

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Durum çok ciddi, kentte yaşam durdu. Şu an tahmin yapmak çok zor çünkü kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek gibi gözüküyor." diyerek, vatandaşlardan "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını" istedi.

Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.

Kovid-19 aşılamasına da ara verildi

Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına da ara verildi.

Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere bazı özerk yönetimlerde de okulların açılışı ertelendi.

Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşların sokak aralarında kayak yaptığı görüldü.

Atletico Madrid- Athletic Bilbao maçı ertelendi

Kötü hava şartları La Liga'da bugün oynanması öngörülen Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının da ertelenmesine neden oldu.

AA muhabirine konuşan Raul adlı bir İspanyol, "Doğma büyüme Madridliyim. Hayatımda ilk defa M-30'dan (çevre yolu) yürüyerek geçtim. Çok ilginç, inanılmaz, tarihi bir durum. Madrid'de kent merkezinde hiçbir zaman böyle bir şey görülmedi. Buna hazırlıklı değiliz." ifadesini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiği ve sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulundu.