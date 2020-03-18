İspanya'da karantina altında DJ performansı - Son Dakika

İspanya'da karantina altında DJ performansı
7 saat önce
İspanya'da karantina altında DJ performansıİlayda KILIÇAY, (DHA) - İspanya'da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi.
İspanya'da karantina altında DJ performansı
İlayda KILIÇAY, (DHA) - İspanya'da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen İspanya'da bir DJ evinin balkonunda konser verirken görüntülendi. Aynı çevrede yaşayan kişilerin de evlerinden performansı izlediği ve DJ'in yönlendirmelerine eşlik ettiği görüldü. Öte yandan İspanya'da virüsten etkilenenlerin sayısı 11,826'ya ulaşırken ülke genelinde 533 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
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