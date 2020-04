İspanya'da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelene İspanya'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 89 yaşına giren Lola adlı yaşlı kadının doğum günü mahalledeki komşuları tarafından kutlandı. Mahalleli, balkonlara çıkarak yaşlı kadını alkışladı.

Görüntü Dökümü

-Balkonda kendisine yapılan doğum günü sürprizine şaşıran ve ağlayan Lola

-Mahalle sakinlerinin alkışları ve Lola'nın doğum gününü kutlama anları