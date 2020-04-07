Son Dakika › Dünya › İspanya?da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti - Son Dakika Dünya
İspanya?da karantina altındaki 89 yaşındaki kadına doğum günü jesti
6 saat önce
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelene İspanya'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 89 yaşına giren Lola adlı yaşlı kadının doğum günü mahalledeki komşuları tarafından kutlandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelene İspanya'da salgına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında 89 yaşına giren Lola adlı yaşlı kadının doğum günü mahalledeki komşuları tarafından kutlandı. Mahalleli, balkonlara çıkarak yaşlı kadını alkışladı.
Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 89 yaşına giren bir kadının doğum günü, mahalleli tarafından kutlandı. Lola adlı kadının doğum gününü kutlamak için balkonlara çıkan mahalleli, alkışlar ve ıslıklarla destek verdi. O anlar amatör kameralarca an be an kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:32 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi