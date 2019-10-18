İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü
1 saat önce
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.
İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:05
ABD Ayn El Arab'daki üslerini boşaltarak imha etti Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu Booking.com davasında mahkeme, "Haksız rekabet var" dedi El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı