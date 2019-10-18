Son Dakika Haberleri: İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü
Son Dakika Dünya İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

1 saat önce

İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.

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İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı başlatılan gösterilerin 4. gününde, Barselona kenti sokakları adeta savaş alanına döndü.

İspanya'da Katalan siyasetçilere verilen cezalara tepki büyüyor: Barselona savaş alanına döndü

Barselona, İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:05 
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