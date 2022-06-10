İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü - Son Dakika
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İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü

10.06.2022 15:34

İspanya'nın Cantabria dağlarında iki ayı, saniyelerce süren kavgalarının ardından uçurumdan düştü.

İspanya'nın Cantabria dağlarında iki ayı, saniyelerce süren kavgalarının ardından uçurumdan düştü.

İspanya'nın yaklaşık 350 ayıya ev sahipliği yapan Cantabria dağlarında kaydedilen ayı kavgası gündem oldu. Orman yetkililerine göre anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı. Erkek ayı kayalıklara çarparken, anne ayı ise düştüğü yerde toparlanıp yavrusunu bulmaya çalıştı. Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar olaydan sonra peşine düştükleri yaralı anne ayı ve yavrusuna ulaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Anne ayı ve yavrusunun girdiği mağarada kamerayla izlendiği, bölgeye yiyecek ve su bırakıldığı ifade edildi.

Yetkililere göre anne ayılar genellikle bu mevsimde yavrularını yetişkin erkeklerin saldırılarına karşı savunmak zorunda kalıyor.

(İHA)

İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü
İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü
İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü
İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İspanya'da kavga eden ayılar uçurumdan düştü - Son Dakika

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