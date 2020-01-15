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İspanya'da kimya fabrikasında patlama: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı
6 saat önce
İspanya'nın doğu kıyısında bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az 9 kişi de yaralandı.
İspanya'nın doğu kıyısında bulunan Tarragona kentindeki bir petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, en az 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Patlama sonrası bir kişinin de kayıp olduğu belirtildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:21
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