İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralıİspanya, (DHA)- İspanya'da kimyal fabrikasında patlama meydana geldi.

İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı

İspanya, (DHA)- İspanya'da kimyal fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, oluşan şok dalgası nedeniyle yakınlarda bulunan bir ev çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

İspanya'nın Tarragona kentindeki La Canonja bölgesinde bulunan kimya fabrikasında dün akşam patlama meydana geldi. Yerel medya, pPatlama sonucu oluşan şok dalgası nedeniyle, yakında bulunan bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri 8 kişinin yaralandığını belirtirken, patlama nedeniyle herhangi bir kimyasal tehlike bulunmadığı ifade edildi.

İspanya'da kimya fabrikasında patlama 1 ölü, 8 yaralı

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
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