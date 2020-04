İspanya'da kıyamet koptu! Koronavirüsten 24 saatte 950 ölüm

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını can almaya devam ediyor . İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 950 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede can kaybı sayısı 10 bin 3'e çıktı. İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3'e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238'e çıktığı duyuruldu.