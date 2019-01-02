Son Dakika Haberleri: İspanya'da Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı

İspanya'da Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı

1 saat önce

İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı.

İspanya'da Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı, System.String[]
İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:50 

Fas, Avrupa, Afrika, İspanya, Güncel
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