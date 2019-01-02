İspanya'da Koltuk Minderinden Kaçak Göçmen Çıktı
1 saat önce
İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı.
İspanya
ile Fas
arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika
'dan Avrupa
'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:50
Malatyaspor'un Golcüsü Boutaib, Zamalek'e Transfer Oldu
Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak