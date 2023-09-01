İspanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı - Son Dakika

İspanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı

İspanya\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı
Son Güncelleme: 01.09.2023 12:04

İspanya'nın Fuerteventura adasında bir İngiliz sürücünün kontrolünden çıkan kiralık otomobil, bir kafeye daldı. Korkunç olayda, aralarında dört aylık bir bebeğin de bulunduğu sekiz kişi yaralandı. İki kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazada yaralanan sürücünün alkol ve uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İspanya'nın turistik adası Fuerteventura'da, kiralık otomobilin kontrolünü kaybeden İngiliz kafede oturan insanlara daldı daldı.

İspanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı

Korkunç olayda biri dört aylık bir bebek olmak üzere sekiz kişi yaralandı. Yaralananlar arasında iki kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza sonrası yaralana bir adamın bebek arabasında sıkışan bebeği kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

Yerel polis şefi Jorge Fleitas, olay yerinden şunları söyledi: "Bir kiralık araba, İngiliz kökenli bir kişi tarafından sürülüyordu ve aracı kontrolden kaybetti, olayla ilgili soruşturma devam ediyor."

İspanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı

La Oliva belediye başkanı Isai Blanco, trajik olayda yaralanan kişilere ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Yaralanan kişilerin uyrukları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaza da yaralanan sürücünün yapılan alkol ve uyuşturucu testleri pozitif çıktı.

Görgü tanıkları, aracın çok hızlı bir şekilde gitmediğini, kontrolden çıkınca ilk önce şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini sandıklarını söyledi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken ismi açıklanmayan ve hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsünün durumu hakkında bilgi verilmedi

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Otomobil

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SON DAKİKA: İspanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: 8 Yaralı - Son Dakika
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