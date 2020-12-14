İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler - Son Dakika
BBC

İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler

14.12.2020 15:32
İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler, System.String[]

Her ne kadar İspanya Başbakanı Sanchez tarafından pandemi esnasında kimse evinden tahliye edilmeyecek sözü verilmiş olsa da aktivistlere göre binlerce insan kötüleşen ekonomik koşullar altında evsiz kaldı.

Barcelona'nın en yoksul mahallelerinden biri olan Ciutat Meridiana'da tahliyeler hayatın istenmeyen bir gerçeği.

Pandemi sırasında bile, evlerini kaybetmekle karşı karşıya kalan insanlar her hafta belediye binasında mahalle sakinlerinin oluşturduğu dernekle birlikte toplanıyor.

Ülkede geçtiğimiz Mart ayında Covid-19 krizi süresince tahliyeleri durdurmak üzere bir yasa çıkarıldı.

Yasayla birlikte Başbakan Pedro Sanchez de, "Bu ekonomik koşullar altında kimse evini kaybetmeyecek. Kimse evinden tahliye edilmeyecek" sözünü verdi.

Ancak Ciutat Meridiana'da durum hiç de öyle olmadı. Nitekim tahliyelerle mücadele eden pek çok kişi, yasanın çıkmasından sonra dahi binlerce kişinin tahliye edildiğini söylüyor.

Bu duygusal mesele ile birlikte İspanya'nın kronik sosyal barınma eksikliği de tekrar kamuoyunun gündemi oldu ve barınma hakkı konusundaki kamusal tartışmaları alevlendirdi.





'Tahliye şehri'

Dokuz yıldır toplumda tahliyelere karşı mücadele eden mahalle sakinleri derneğinin başkanı Filiberto Bravo, "Buradaki durum çok, çok kötü" diye şikayet ediyor.

Mahallede yaşayan üç küçük çocuk annesi olan Cecilia'nın yaşadığı ev için de 25 Ekim'de tarihinde bir tahliye kararı verildi. Kararda bankanın bir ay sonra evi geri alacağı ifade edildi.

Cecilia duygularını, "Bazen ağlamak istiyorum. Çocuklarımı düşünüyorum, yarın bizi buradan kovarlarsa çocuklarım için ne yapacağım" sözleriyle ifade ediyor ve ekliyor:

"Geceleri son derece gergin oluyorum. Ne olacak diye düşünüyorum ve uyuyamıyorum."





Tahliye şehri

Cecilia ve partneri Carlos, dört yıldır bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşıyorlar. Her ay düzenli olarak kiralarını ev sahibine ödüyorlardı. Ta ki ev sahibinin bir gün ortadan kaybolup Cecilia ve Carlos'un oturdukları evin kredisini ödemeyi bırakmasına kadar.

Şimdi ise Cecilia aylık gelirinin en fazla yüzde 30'una kadar çıkabilecek 150 ila 400 euro tutarındaki bir ödeme planı için banka ile pazarlık yapmak istiyor.

Ancak banka mülkü geri almayı tercih ediyor. 26 Kasım'da, Cecilia'ya tahliyenin ertelendiği söylendi. Ancak mülksüzleştirme tehdidi henüz sona ermiş değil.

Bu kötü durumla karşı karşıya kalan Cecilia, "Kira ödemeden yaşamak istediğimizi söylemiyoruz. İstediğimiz şey, çocuklarımla huzur içinde yaşayabileceğim sosyal konut" diyor.

Mahalle tüm bu yaşananların ardından yerel basında "tahliye şehri" olarak tanınıyor.





Mülkiyet politikası

Tahliyelere karşı mücadele eden PAH Madrid isimli örgütten Javier Crespo'ya göre, Cecilia'nınkine benzer olaylar çok yaygın.

Crespo, bu yaygın sorunun hükümetin tahliye yasağında çekilen sınırlar olduğunu düşünüyor. Crespo'nun aktardığına göre tahliye yasağında "pandeminin doğrudan bir sonucu olarak savunmasız hale gelindiğini kanıtlayabilme" şartı söz konusu.

"Mahkemelerin insanların 'savunmasız' kaldığını bilmesi çok zor. Salgın yüzünden mi? Yoksa daha önce de kötü durumda mıydınız?" diyen Crespo, şu sözlerle devam ediyor:

"Sorun da tam olarak burada. Tahliyeleri yasaklayan yasa doğru değil."

Koalisyonun solcu ortağı Podemos'un baskısı altındaki hükümetin, makul bir konut alternatifi bulunmaması durumunda, Mayıs 2021'e kadar tahliyeyi yasaklayan bir yasanın yakında geçirileceği konuşuluyor.

'Kimse işgal hakkına sahip değil'

Yasadışı ev işgalleri de salgın döneminde sık sık gündem oldu. Muhalefet partileri işgal evleri meselesine geçit vermek istemiyor. Madrid Belediyesi, işgal evleriyle mücadele için bir "işgal karşıtı ofis" açıldığını duyurdu.

Özel mülk sahiplerini temsil eden ceza avukatı Pere Joan Perete, "Bir eve erişim hakkı elbette anayasamızda bir haktır. Ancak bu, özel bir mülkü işgal etme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmez" diyor.

Perete, mafya örgütlerinin boş binalara girip, kilitleri değiştirerek ve anahtarları yaklaşık bin ila 2 bin euroya satarak savunmasız ailelerden yararlandığını savunuyor.

'Yıkıcı etki'

Perete, mülk sahipleri için tahliyelerin daha hızlı ve daha kolay yapılması gerektiğine inanırken, hükümetin savunmasız ailelere daha uygun fiyatlı konut sağlama sorumluluğu olduğunu kabul ediyor.

İspanya'daki sosyal konut, tüm konutların sadece yüzde 2,5'ini oluşturuyor ve Uluslararası Af Örgütü'nün 2019 raporu, İspanya'daki sosyal konut kıtlığının düşük gelirli aileler üzerinde "yıkıcı bir etkisi" olduğunu söylüyor.

Aktivistler, banka ve yatırım fonunun elindeki birçok evin boş kalmasının sorunu daha da derinleştirdiğini söylüyor...

Sorun, geçtiğimiz hafta, Barcelona'nın dışındaki Badalona kasabasında işgal edilen terk edilmiş bir endüstriyel binada çıkan yangında üç kişinin hayatını kaybetmesiyle tekrar gündeme geldi.

Katalan Özerk Bölgesi'nin Başkanı Pere Aragonès, TVE'ye verdiği demeçte, olay hakkında "İnsanların çoğunun hali hazırdaki sahip oldukları ekonomik trajedinin daha üstünde bir trajedi" olduğunu söyledi.

Ülkede yerel yönetimler de artık harekete geçmeye başlıyor. Temmuz ayında, Barcelona Belediyesi'nin konut departmanı, toplu olarak 194 boş daireye sahip olan 14 şirkete yazdığı mektupta, "bir ay içinde kiracı bulunmazsa belediyenin mülklere el koyacağı" uyarısında bulundu.

Ancak bunun gibi önlemler, konut konusundaki kamusal tartışmayı da alevlendirdi.

İspanya'nın bazı bölgeleri gecekondu cenneti haline gelirken, pek çok insan da umutsuz bir şekilde uygun fiyatlı konut eksikliğinden endişe ediyor. Ulusal hükümetin meseleye karşı nasıl tepki vereceği önemli bir etkiye sahip olacak.

İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler
İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler
İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler
İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler
İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler

Barcelona, İspanya, İşgal, konut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi         
16:53
Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi         
16:43
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor         
15:44
Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti         
15:40
Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor         
15:23
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı         
14:14
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da konut sorunu: Tahliyeler ve pandemide tutulmayan sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei