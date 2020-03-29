İspanya'da korona bilançosu: ölü sayısı 6 bin 528 - Son Dakika

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İspanya'da korona bilançosu: ölü sayısı 6 bin 528
6 saat önce
İspanya'da korona virüsü nedeniyle 838 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 528'e ulaştı.
İspanya'da korona virüsü nedeniyle 838 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 528'e ulaştı.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü İspanya'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İtalya'dan sonra en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü nedeniyle 838 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 6 bin 528'e yükseldiği bildirildi. Bakanlık, ölü sayısında günlük bazda yaşanan en büyük artışın kayda geçtiğini belirtti. Ülke genelindeki toplam vaka sayısının da 78 bin 797'ye ulaştığı açıklandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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