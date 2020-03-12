İspanya'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika

İspanya'da korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiği duyuruldu.



Dünya genelinde korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. İspanya'da 29 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki toplam can kaybı sayısının 84'e ulaştığı açıklandı. Vak'a sayısının artmaya devam ettiği ülkede 687 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 2 bin 964'e yükseldi. - MADRİD