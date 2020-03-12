Son Dakika › Güncel › İspanya'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika
İspanya'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi
7 saat önce
İspanya'da korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:05 Kaynak: İHA
İspanya'da korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiği duyuruldu.
Dünya genelinde korona virüsü bilançosu ağırlaşıyor. İspanya'da 29 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ülkedeki toplam can kaybı sayısının 84'e ulaştığı açıklandı. Vak'a sayısının artmaya devam ettiği ülkede 687 kişide daha virüs tespit edilmesinin ardından ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 2 bin 964'e yükseldi. - MADRİD
Son Dakika 81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı