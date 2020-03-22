İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e yükseldi

6 saat önce

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e, vaka sayısının ise 28 bin 572'ye ulaştığı bildirildi.

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e yükseldi, System.String[]

İspanya'da korona virüs nedeniyle ölü sayısı bin 725'e, vaka sayısının ise 28 bin 572'ye ulaştığı bildirildi.


Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmaya devam ölümcül korona virüs nedeniyle İspanya'da ölü sayısı hızla artıyor. İspanya'da virüs nedeniyle 344 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının bin 725'e yükseldiği açıklandı. Vaka sayısının ise 25 bin 496'dan 28 bin 572'e çıktığı aktarıldı.


İspanya'da korona virüse yönelik mücadele kapsamında ilan edilen 15 günlük olağanüstü hal süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verileceği belirtildi.


Öte yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "Henüz en kötüsü gelmedi" uyarısında bulunmuştu. - MADRİD

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:25 Kaynak: İHA

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