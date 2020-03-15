İspanya'da korona virüs salgınında ölü sayısı 288'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'da korona virüs salgınında ölü sayısı 288'e yükseldi

6 saat önce

İspanya'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e, vaka sayısı ise 7 bin 753'e yükseldi.

İspanya'da korona virüs salgınında ölü sayısı 288'e yükseldi, System.String[]

İspanya'da korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e, vaka sayısı ise 7 bin 753'e yükseldi.


İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288'e yükseldiği kaydedildi. Bakanlığın açıklamasına göre ülkede günlük korona vakasındaki en büyük artış bugün kayıtlara geçti. Ayrıca bugüne kadar ülke genelinde 517 hastanın ise taburcu edildiği ifade edildi.


İspanya'da dün gece olağanüstü hal ilan edildi. İspanya hükümeti, korona virüs salgınının yayılmasını durdurmak için önlem olarak İspanya genelinde halkın serbest dolaşımını sınırlandırdı. Vatandaşlara yiyecek alımı da dahil olmak üzere 8 farklı durumda kamuya açık alanlara gidebilecekleri bildirildi. - MADRİD

İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:13 Kaynak: İHA
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