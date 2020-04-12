İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü... - Son Dakika

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İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü...
6 saat önce
İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi.
İspanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 619 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 16 bin 972'ye yükseldi. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:05 Kaynak: İHA
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