İspanya'da Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi. - Son Dakika

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İspanya'da Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi.
6 saat önce
İspanya'da Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi.
İspanya'da Korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:49 Kaynak: İHA
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