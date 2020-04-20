İspanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi. - Son Dakika

İspanya 'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi. - MADRİD

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu

Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı

Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi