İspanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi. - Son Dakika

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İspanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi.
6 saat önce
İspanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi.
İspanya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 852'ye yükseldi. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:47 Kaynak: İHA
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