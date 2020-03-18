İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi - Son Dakika

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İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi
6 saat önce
İspanya'da korona virüsü vak'a sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği açıklandı.
İspanya'da korona virüsü vak'a sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği açıklandı.
Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. İspanya'da bin 890 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından, ülkedeki toplam vaka sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği duyuruldu. Ülkede korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 533'e ulaştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:15 Kaynak: İHA
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