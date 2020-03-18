İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi - Son Dakika

İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi

6 saat önce

İspanya'da korona virüsü vak'a sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği açıklandı.

İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi, System.String[]

İspanya'da korona virüsü vak'a sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği açıklandı.

Çin'den dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artmaya devam ediyor. İspanya'da bin 890 kişide daha korona virüsü tespit edilmesinin ardından, ülkedeki toplam vaka sayısının 13 bin 716'ya yükseldiği duyuruldu. Ülkede korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 533'e ulaştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın         
18:38
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:31:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da korona virüsü vak'ası 13 bin 716'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]