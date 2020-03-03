İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm - Son Dakika
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İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm

6 saat önce

İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm, System.String[]

İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İspanya'da yerel bir sağlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Valencia bölgesindeki erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ülkede, 145 korona virüsü vakası bulunuyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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