İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm - Son Dakika

İspanya'da korona virüsünden ilk ölüm
6 saat önce
İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İspanya'da yerel bir sağlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Valencia bölgesindeki erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ülkede, 145 korona virüsü vakası bulunuyor.
(İHA)
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