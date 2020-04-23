İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 22 bini aştı - Son Dakika

İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 440 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 157'ye yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 180 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da can kaybı artmaya devam ediyor. Salgınla mücadele eden İspanya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 440 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, ülkede virüsten ölenlerin sayısının 21 bin 157'ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 4 bin 635 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 213 bin 24'e çıktığı belirtildi. Korona virüsü yenip sağlığına kavuşan kişi sayısı 89 bin 250 olarak açıklanırken 7 bin 705 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü aktarıldı.



Öte yandan 14 Mart'tan bu yana karantinanın uygulandığı İspanya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar geçerli olan olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 9 Mayıs'a kadar uzatıldı. - MADRİD