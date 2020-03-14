İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi - Son Dakika Dünya

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi

6 saat önce

İspanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında cumartesi günü önemli patlama yaşanırken, yetkiler, bugün içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında cumartesi günü önemli artış yaşanırken yetkiler, sadece son 24 saat içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.


Böylelikle ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 134'e, vaka sayısı 5 bin 753'e çıktı.

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İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:18 
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