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İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 134'e yükseldi
6 saat önce
İspanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında cumartesi günü önemli patlama yaşanırken, yetkiler, bugün içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında cumartesi günü önemli artış yaşanırken yetkiler, sadece son 24 saat içinde bin 519 kişide daha virüs saptandığını duyurdu.
Böylelikle ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 134'e, vaka sayısı 5 bin 753'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:18
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