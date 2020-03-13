İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 120'ye çıktı - Son Dakika
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İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 120'ye çıktı

7 saat önce

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 120'ye çıktı, System.String[]

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgileri güncelleyen Sağlık Bakanlığı, dün akşam 86 olan ölü sayısı 120 olarak bildirdi.

Bakanlık, vaka sayısını da yaklaşık bin artışla 4 bin 200 olarak güncelledi.

İspanya'da virüsün en yaygın görüldüğü başkent Madrid'de ölü sayısının 64, vaka sayısının da 2 bin 78 olduğu belirtildi.

Okul ve üniversitelerde eğitime ara verilen, müze, tiyatro ve sosyal merkezlerin kapatıldığı Madrid'deki tüm bar, restoran ve diskoların da yarından itibaren kapalı tutulması kararı alındı.

Ayrıca Madrid'deki Ulusal Mahkeme tüm duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in koronavirüsle ilgili kısa süre sonra konuşma yapacağı açıklandı. Sanchez'in İspanya genelinde "olağanüstü hal" ilan ederek Kovid-19 konusunda yeni önlemleri duyurması öngörülüyor.

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:36 Kaynak: AA
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