İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İspanya'da koronavirüs tedbirleri
29 dakika önce
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.
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