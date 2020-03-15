İspanya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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İspanya'da koronavirüs tedbirleri

29 dakika önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 15 gün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından başkent Madrid sokaklarında az sayıda insan görüldü.

İspanya'da koronavirüs tedbirleri

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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