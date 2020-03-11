İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor - Son Dakika

İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

6 saat önce

Avrupa'da İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yaygın görüldüğü İspanya'da ölü ve vaka sayısındaki artış sürüyor.

İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor, System.String[]

Avrupa'da İtalya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en yaygın görüldüğü İspanya'da ölü ve vaka sayısındaki artış sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük basın toplantısında, düne nazaran ölü sayısının 11 artışla 47'ye, vaka sayısının da 363 artışla 2 bin 2'ye çıktığını söyledi.

Simon, koronavirüs tespit edilen hastalardan 126'sının yoğun bakım ünitelerinde olduğunu ve bunların yüzde 81'inin Madrid'deki hastanelerde bulunduğunu belirtti.

Kovid-19 ile bağlantılı ölü ve vaka sayılarının yarısının Madrid özerk yönetiminde bulunduğunu dile getiren Simon, bu bölgede 31 ölü ve binden fazla vaka olduğu bilgisini paylaştı.

Simon, "En iyi durumda bu krizin birkaç ay daha sürmesini, beklendiği gibi gitmezse 4 aya kadar uzayabileceğini bekliyoruz." dedi.

İspanya'da başta Madrid, Rioja, Bask, Katalonya ve Valensiya özerk yönetimlerinde yaygın olan Kovid-19 halkın gündelik yaşamını da etkilerken, süpermarketlerdeki alışveriş yoğunluğu bugün de devam etti.

Tüm okulların ve üniversitelerin iki hafta süreyle kapatılması uygulamasının başladığı ve binden fazla kalabalığın olduğu etkinliklerin yasaklandığı Madrid ve Rioja bölgeleri ile Bask bölgesindeki iki kentte ayrıca kütüphane, müze, tiyatro, sinema gibi kalabalık yerler de kapalı tutuluyor.

Benzer kararlar Katalonya gibi İspanya'nın diğer özerk bölgelerinde de alınmaya başlandı.

Diğer yandan Madrid'de hastanelerde önceden tarihi belirlenmeyen ve aciliyeti olmayan ameliyatların ertelendiği açıklandı.

İspanya, Avrupa, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler

Son Dakika Haberleri
22:12 YÖK'ün "koronavirüs" toplantısı sona erdi
22:11 KASTAMONU Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin, dünya çapında kendini ispat etmiş bir bilim insanıydı
22:11 KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı
22:10 Karadeniz ekibi rakibine 3-1 üstünlük sağladı
22:08 Bulgaristan'da koronavirüs vakasından ilk ölüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:15:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]