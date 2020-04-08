İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya... - Son Dakika

İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya...

12 dakika önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor.

İspanya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek yer: Zahara de la Sierra kasabası kapılarını DHA'ya..., System.String[]

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Koronavirüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, koronavirüsten korunmanın sırrının 24 saat çamaşırsuyunun hammadesi ile sokakları dezenfekte olduğunu söyledi.

İspanya'nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan İspanya'da vaka görülmeyen tek bölge olarak kaydedildi. 1526 kişinin yaşadığı kasaba giriş çıkışlarında ve içerisinde virüse karşı alınan tedbirler ise DHA kameralarınca kaydedildi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Kasabanın toplamda 5 girişi bulunuyor ve bunlardan 4'ü virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kapatıldı. Öte yandan, kasabanın belediye başkanı tarafından alınan kararla, kasabaya giriş yapacak her araç dezenfektan sıvılarla yıkanıyor. Kasabada yaşayanların ise temel ihtiyaçlar harici evlerinden çıkmaması tavsiye ediliyor.

3 GÜNDE BİR 10 KİŞİ KASABAYI DEZENFEKTE EDİYOR

Kasabada virüse karşı alınan önlemlere ek olarak, 3 günde bir sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun kasaba sokaklarında dezenfekte çalışmaları yaptığı belirtildi. Öte yandan, evlerinden çıkamayanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için 2 görevlinin çalıştığı ifade edildi. Bunlara ek olarak, güvenlik güçleri, polis araçlarındaki megafon vasıtasıyla halkı bilgilendiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI: BU İŞİN SIRRI 24 SAAT DEZENFEKTE

Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun 24 saat dezenfekte olduğu ifade etti. Galvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hiçbir bulaşma ya da virüs görülmedi. Salgın ortaya çıktığında bir takım önlemler aldık. Bunların bir tanesi de şehirdeki hareketliliği ve araç giriş çıkışıdır. Şehre giriş yollarından sadece birini açık bıraktık bu da polisin ve belediye ekiplerinin işini kolaylaştırdı. Bu işin sırrı 24 saat dezenfekte yapmak. Çamaşır suyunun hammedesi ile suyu karıştırarak hazırlanan dezenfektanla temizlik yapıyoruz. Sıfır temas ve halkın duyarlı olması da bizi bu salgına karşı korudu. Herkes evinden çıkmamak için bize söz verdi. Kasabaya 150 metre mesafede ise gelen araçlar durdurulup dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra girişe izin veriyoruz. En önemlisi de hala herhangi bir vakanın olmamasıdır. Buna seviniyoruz. Dediğim gibi insanlar duyarlılar ve evlerinden çıkmıyorlar. Gördüğünüz gibi bugün de sakin ve sessiz bir gün mevcut kasabamızda. Hafta sonu sokakları ve kasaba meydanını dezenfekte ediyoruz. Tüm hizmetleri insanların evlerine götürüyoruz."

'UMARIM VİRÜS HİÇ BURAYA GELMEZ'

Zahara de la Sierra'da market sahibi olan Maria Jose Garcia, alınan önlemlerden memnun olduğunu belirterek, "Adım Maria José Garcia, Zahara de la Sierra'da market sahibiyim. Bizler de dünyada olup bitenlerden dolayı çok kaygılıyız. Tüm komşularıma sabırlar diliyorum. Şehrimizde alınan önlemlerden dolayı çok memnunum. Bizler burada izoleyiz, umarım virüs hiç buraya gelmez" ifadelerini kullandı.

'SIKI DEZENFEKTE VE AZ TEMAS SAYESİNDE HUZURLA YAŞIYORUZ'

Kasaba sakinlerinden Marina S. ise, dezenfekte ve az temas sayesinde huzurla yaşadıklarını belirterek, "Burada sıkı dezenfekte ve az temas sayesinde huzurla yaşıyoruz. Dünyadaki ölümlere üzülüyoruz. Artık bu salgının bitmesini istiyoruz. Burada alım gücü düşük olan, yani bizim gibi insanlara olan yardım ve moral sayesinde virüsle başa çıkıyoruz. Temizliğin önemini herkes anlamalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kasabanın kapatılan girişleri

-Araçların dezenfekte çalışmaları

-Akşamları megafonla uyarı yapan polisler

-Market sahibi kadınla röportaj

-Marina ile röportaj

-Belediye Başkanı Galvan ile röportaj


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:45 Kaynak: DHA

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