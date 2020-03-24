İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 500'ün üzerinde ölüm - Son Dakika
Son Dakika Dünya İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 500'ün üzerinde ölüm - Son Dakika Dünya

İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 500'ün üzerinde ölüm

6 saat önce

İspanya'da son 24 saat içerisinde 514 kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü; vaka sayısının ise 39 bin 673'e çıktığı bildirildi.

İspanya'da koronavirüsten 24 saatte 500'ün üzerinde ölüm, System.String[]

İspanya'da son 24 saat içerisinde 514 kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle öldüğü; vaka sayısının ise 39 bin 673'e çıktığı bildirildi.;

İspanya medyasındaki habere göre, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19'a bağlı olarak İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 514 kişi artarak 2 bin 696'ya ulaştı. Virüs taşıdığı tespit edilenlerin sayısı ise bir günde yaklaşık 6 bin 600 kişi artarak 39 bin 673'e yükseldi.Veriler, virüsün İspanya'da Çin ve İtalya'dan daha hızlı yayıldığını gösterdi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:28 Kaynak: DHA

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