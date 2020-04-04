Son Dakika › Dünya › İspanya'da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
İspanya'da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti
14 dakika önce
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısındaki bilanço ağırlaşıyor.
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısındaki bilanço ağırlaşıyor. İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 809 kişi daya hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 809 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının da 124 bin 736'ya yükseldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:04 Kaynak: DHA
Son Dakika Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler: Sakal kesmek iyi geliyor, siyah ciltlere bir şey olmaz