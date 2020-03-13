İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı - Son Dakika
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

6 saat önce

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı.

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı, System.String[]

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 200 olarak açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte 34 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1063 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Son güncellemelere göre, İspanya'da vaka sayısı 4 bin 200'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 120'ye yükseldi.


İspanya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:44 Kaynak: DHA
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