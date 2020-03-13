İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 200 olarak açıklandı.

İspanya'da son 24 saatte 34 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1063 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Son güncellemelere göre, İspanya'da vaka sayısı 4 bin 200'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 120'ye yükseldi.