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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı
6 saat önce
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:44 Kaynak: DHA
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye çıktı. Vaka sayısı ise 4 bin 200 olarak açıklandı.
İspanya'da son 24 saatte 34 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1063 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Son güncellemelere göre, İspanya'da vaka sayısı 4 bin 200'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 120'ye yükseldi.
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