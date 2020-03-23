İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış - Son Dakika

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış

7 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

Bakanlık, ölü sayısını 2 bin 182, vaka sayısını da 33 bin 80 olarak açıkladı.

Ülkede acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısı da 2 bin 355 olarak verildi.

Bu arada Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı, düne göre 242 artışla 1263'e çıktı. Otellerin ve fuar alanının hastaneye dönüştürüldüğü Madrid'de Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 575 hasta bulunuyor.

Virüs, sağlık personelinin yüzde 12'sine bulaştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 3 bin 475 sağlık personelinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun toplamın yüzde 12'sine denk geldiği bildirildi.

Madrid'de 600 sağlık çalışanına koronavirüs teşhisi konulurken, 1400 sağlıkçının da bu virüsün bulaştığı kişilerle direkt temas kurmaları nedeniyle önlem amacıyla evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Madrid özerk yönetim hükümeti yetkilileri, şu anda kentteki tüm hastanelerde yatan hastaların en az yüzde 60'ının Kovid-19 teşhisiyle tedavi gördüğünü, bazı hastanelerde bu oranın yüzde 100 olduğunu söyledi.

Ülkede Kovid-19 ile ilgili hızlı testlere bugün başlanırken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 640 bin hızlı test kitinin ilk olarak sağlık personellerine ve acil vakalara uygulanacağını daha sonra diğer hastalarda kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca 62 yaşındaki Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun solunum yolu enfeksiyonu sorunuyla Madrid'de hastaneye kaldırıldığı, kendisine yapılan Kovid-19 testinin sonucunun beklendiği bilgisi verildi.

Bu arada İspanyol basını, Başbakanı Pedro Sanchez'in de açıkladığı gibi Kovid-19 salgınında en kritik haftaya girildiğine vurgu yapıyor.

İspanya'da başta Madrid olmak üzere Katalonya, Bask, Castilla La Mancha gibi salgının yoğun görüldüğü bölgelerde Kovid-19 ile ilgili ölü ve vaka sayılarının bu hafta boyunca İtalya'daki gibi sürekli yüksek çıkması öngörülüyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da olağanüstü halin başladığı 14 Mart akşamından bu yana ülke genelinde yasakları ihlal edenlerden 60 binine cezai işlem uygulandığını, 600 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olağanüstü hali 11 Nisan'a kadar uzatma kararı alan İspanyol hükümeti, bunun için önümüzdeki günlerde meclisin onayını isteyecek.

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Barışmak istemeyen sevgilisini öldüren kişi, aynı silahla intihar etti Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı         
13:44
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak         
13:42
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısında rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]