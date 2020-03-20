İspanya'da koronavirüsten ölümler 1000'i geçti - Son Dakika
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İspanya'da koronavirüsten ölümler 1000'i geçti

7 saat önce

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında ölüm sayısı son 24 saatte 235 artışla 1002'ye, vaka sayısı da 19 bin 980'e çıktı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında ölüm sayısı son 24 saatte 235 artışla 1002'ye, vaka sayısı da 19 bin 980'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, koronavirüsle ilgili yaptığı günlük basın bilgilendirme toplantısında, düne göre ölü sayısının 235 artışla 1002'ye, vaka sayısının da 2 bin 833 artışla 19 bin 980'e çıktığını söyledi.

Simon, Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 1141'inin yoğun bakımda olduğunu ifade etti.

Simon, "Durumu ciddi olan hastalarda ölüm bir gerçek. Hayatta kalmayı en büyük oranda garanti etmeye çalışıyoruz. Bazı vakalarda bu garantiyi veremiyoruz. Şu anda hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 10 bin 542." dedi.

Diğer yandan verilen bilgilerde salgından en çok etkilenen başkent Madrid'de ölü sayısının 590'a çıktığı, virüsün bulaştığı tespit edilenlerin 7 bin 165 olduğu bildirildi.

Madrid'de hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı bazı büyük oteller hasta odalarına dönüştürülerek, yeni Kovid-19 vakaları buralara taşınmaya başlandı.

İspanyol basını, Madrid'deki iki büyük mezarlığın 24 saat çalışmaya başladığını, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin 24 saat içinde defnedildiklerini yazdı.

Sınırların kapatıldığı İspanya'da, hafta sonunda insanların sokağa çıkmasını önlemek için daha fazla polis ve asker görevlendirildiği de bildirildi.

Kovid-19'un ardından ekonomik kriz endişesi

Öte yandan Kovid-19 salgını, olağanüstü hal durumunda olan İspanya'da ekonomik kriz de başlattı.

Birçok firman işçi çıkaracağını açıklarken, El Pais gazetesinde yayımlanan bir ankette, İspanyolların yarısının işini kaybetme korkusu yaşadığı belirtildi.

İspanya Merkez Bankası da "ülke ekonomisinin benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

"Daha fazla mali tedbir" çağrısında bulunan Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, " Avrupa Birliği'nin daha kapsamlı ve koordineli müdahalesi bir seçenek değil zarurettir." açıklamasında bulundu.

İspanya'da koronavirüsten ölümler 1000'i geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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