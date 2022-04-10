İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu - Son Dakika
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İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu

10.04.2022 20:10
İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde düzenlenen operasyonda, koruma altındaki hayvan türlerine ait olduğu belirtilen ve sayıları 1000'den fazla olan doldurulmuş hayvanların bulunduğu bildirildi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde düzenlenen operasyonda, koruma altındaki hayvan türlerine ait olduğu belirtilen ve sayıları 1000'den fazla olan doldurulmuş hayvanların bulunduğu bildirildi.

Jandarmanın operasyonuyla Valensiya'nın Betera ilçesindeki 50 bin metrekarelik bir depodan çıkartılan 1090 doldurulmuş hayvanın, bunun ticaretini yapan suç örgütlerine gönderilmek üzere depolandığı belirtildi.

Jandarmadan basına yapılan açıklamada, koruma altında olan ve nesli tükenme riski bulunan hayvanlara ait doldurulmuş parçaların toplam değerinin 29 milyon avrodan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yasa dışı olan bu ticaretle ilgili Avrupa'da şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük operasyonlardan birinin yapıldığını kaydedilirken, süs olarak kullanılan söz konusu doldurulmuş hayvanlar arasında kar leoparı, vaşak, beyaz gergedan, kutup ayısı, addaks, pala antilop, bengal kaplanı gibi ender türler ve 198 adet fil dişi olduğu ifade edildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturulan iki kişinin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu
İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu
İspanya'da koruma altındaki türlere ait 1000'den fazla doldurulmuş havyan bulundu

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Valencia, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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