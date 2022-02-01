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İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı

01.02.2022 22:58
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 77 bin 873 artışla toplam vakası 10 milyonu aştı.

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 77 bin 873 artışla toplam vakası 10 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 408 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bunun Mart 2021'den bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı olması dikkati çekti.

Salgının başından beri ölenlerin sayısı 93 bin 633'e çıktı.

Ülkede, 77 bin 873 yeni vaka ile birlikte salgının başından itibaren tespit edilen vaka sayısı da 10 milyon 39 bin 126'ya yükseldi.

Diğer yandan İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısında son bir haftadır görülen düşüsün sürdüğü, düne göre 185 puan gerileyerek 2 bin 694 olduğu açıklandı.

Mevcut durumda 2 bin 54'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 87 Kovid-19 hastasının hastanede tedavi gördüğü İspanya'da hastanelerdeki yoğunluk da düşmeye başladı.

İspanya'da Kovid-19'da vaka ve ölüm sayıları halen yüksek seviyelerde olsa da özerk yönetimlerce kısıtlamaların gevşetildiği kararlar alınıyor.

Hükümetin 24 Aralık'ta getirdiği açık alanda maske kullanma zorunluluğunun ise uzatılması öngörülüyor.

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İspanya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 10 milyonu aştı - Son Dakika
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