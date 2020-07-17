İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 628 yeni vaka artışı olduğunu açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 628 yeni vaka artışı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize eden, sadece hafta içinde ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dünden bu yana ölü sayısını 4 artırarak toplamda 28 bin 420 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 10 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 628 olduğu belirtilirken, vakaların son üç gündür artması dikkati çekti.

Yeni vakalar Aragon (252) ve Katalonya (121) özerk yönetimlerinde yoğunlaştı.

Son verilerin ardından İspanya'da toplam vaka sayısı 260 bin 255'e çıktı.

Barselona'da yeni vakalara karşı ek tedbirler

Katalonya özerk hükümeti, Sağlık Bakanlığından farklı olarak bölgesinde dün 1300, bugün de 1100 yeni vaka açıkladı.

Yeni vakaların yoğunlaştığı Barselona kentinde ek tedbirler alan Katalan hükümeti, halka, "işe, alışverişe veya doktora gitme gibi mecburiyetler gerekmedikçe evden çıkmama ve yazlıklarına gitmeme" çağrısında bulundu.

Ayrıca 15 gün boyunca jimnastik salonları ve eğlence yerlerinin kapatılacağı, bar ve restoranlardaki müşteri kapasitelerinin düşürüleceği açıklandı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1682'ye çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 3 bin 312 artışla toplam vaka sayısının 48 bin 77'ye çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 314 artışla toplamda 32 bin 790 olarak verildi.

Sağlık Bakanlığı, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 01:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka artışı Katalonya ve Aragon odaklı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]