İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti

03.03.2021 21:29
İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti, System.String[]

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte toplam ölüm sayısı 446 artarak 70 bini aştı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte toplam ölüm sayısı 446 artarak 70 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde, uzun bir aradan sonra dün 200'ün altına inen günlük ölü sayısının bugün tekrar 400'ün üzerine çıktığı görüldü.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısının 70 bin 247'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı da son 24 saatte 6 bin 137 artışla 3 milyon 136 bin 321'e çıktı.

İngiltere (123 bin 296), İtalya (98 bin 288), Fransa (87 bin 246), Rusya (86 bin 896) ve Almanya'nın (70 bin 881) ardından İspanya, Avrupa'da Kovid-19'da en fazla can kaybının olduğu ülke oldu.

Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.

Ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, özerk yönetimler arasında serbest dolaşım kısıtlaması ve salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantinanın 27 Mart-4 Nisan arasındaki Paskalya Bayramı'na kadar devam etmesi öngörülüyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre de Kovid-19'dan son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 979 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 16 bin 430'a, vaka sayısı da 806 bin 626'ya çıktı.

Ayrıca Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı son 19 gündür düşüyor.

Portekiz'de, 16 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Portekiz, England, Almanya, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası Arda Turan, hakem Halil Umut Meler'i çok sert eleştirdi. Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yara aldı Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü         
21:47
Muharrem İnce, Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını tekrar gündeme getirdi: Büyük gelişmeler oluyor         
21:19
İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı         
21:16
TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor         
20:53
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi         
19:10
Duş almak için girdiği banyoda sigara yaktı, doğal gazlı şofben patladı Duş almak için girdiği banyoda sigara yaktı, doğal gazlı şofben patladı         
18:24
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı         
17:57
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı         
17:28
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum         
14:32
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 21:54:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanya'da Kovid-19'dan can kaybı sayısı 70 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei