İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri "acil yardım" talep etti - Son Dakika

İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri "acil yardım" talep etti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kepenk kapatma noktasına gelen yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün temsilcileri, başkent Madrid'de toplanarak eylem yaptı.

İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden kepenk kapatma noktasına gelen yiyecek, içecek ve eğlence sektörünün temsilcileri, başkent Madrid'de toplanarak eylem yaptı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimin yiyecek ve içecek işletmeleri ile eğlence sektöründen 50'den fazla derneğin temsilcileri, Madrid'deki belediye binası önünde yaptıkları eylemde "daha fazla yardım" çağrısında bulundu.

Yapılan konuşmalarda, Kovid-19'un çoğu işletmeyi kapanma noktasına getirdiği, yardımların yetersiz kaldığı, sektör çalışanlarının endişesinin her geçen gün arttığı vurgulandı.

Siyasetçilerin kendilerini dinlemediğinden yakınan eylemciler, yardım yerine daha da fazla kısıtlamayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"Yiyecek içecek sektörünü kurtaralım" temasıyla yapılan gösteride seslerini duyurmaya çalışan restoran ve bar sahipleri, İspanya'nın gayrisafi milli hasılasında yüzde 6,5, turizmde yüzde 15'lik paya sahip olduklarını belirterek sektöre ilişkin vergi indirimi, kira yardımı, kısa çalışma ödeneğinin Mart 2021'e kadar uzatılması ve Kovid-19'a karşı önlem kapsamında mekanlara el dezenfektanı ve maske gibi sağlık malzemesi yardımı taleplerinde bulundu.

İspanya Yiyecek İçecek Sektörü Derneği Başkanı Jose Luis Yzuel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madrid'e bugün sesimizi duyurmaya, bize saygı gösterilmesini istemeye geldik. Sektördeki çok ciddi yardım eksiklikleri var. Salgının sorumlusu bizler değiliz. İşletmelerimizin hepsi güvenli. Bizi cezalandırmamalılar, korumalılar." dedi.

Yzuel, "40 binden fazla işletme kalıcı olarak kepenk kapattı. Biz İspanya için çok önemli bir sektörüz. Turizm, eğlence, gastronomi bu ülkenin yaşam tarzı. Biz yaşama tat veren bir sektörüz ve bıraksınlar böyle olmaya devam edelim. Eğer talep ettiğimiz yardımlar gelmezse kapanan işletmelerin sayısı 85 bini bulur." şeklinde konuştu.

"Kritik bir dönemde" olduklarını savunan yiyecek içecek sektörü temsilcileri, geçen haftalarda ülkenin diğer kentlerinde de benzer gösteriler yapıp yerel yönetimlerden destek istemişti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü ülke olan İspanya'da toplam vaka sayısı 534 bini geçerken, şimdiye kadar 29 bin 594 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da olağanüstü hal nedeniyle mart-haziran arasında kapalı olan restoran ve barlar, temmuz ve ağustos döneminde açılarak biraz toparlansa da ülke genelinde yeni vaka sayılarının artmasıyla bir kez daha kısıtlamalara maruz kaldı.

Ülke genelinde gece hizmet veren disko ve barlar ağustos sonunda kapatılırken, birçok özerk yönetimde restoran ve kafeteryalarda doluluk oranı yüzde 75'ten yüzde 60'a indirilip, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yasak getirildi.

İspanya, Başkent, Madrid, Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19'dan etkilenen restoran ve bar sahipleri 'acil yardım' talep etti - Son Dakika

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